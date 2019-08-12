، متحدث هيئة الأرصاد: كمية الأمطار بمشعر منى 10 ملم ،

- 1/2
- 2/2
كشف الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني؛ أن كمية الأمطار بلغت في أقصاها في مشعر منى 10 ملم، متوقعًا أن تكون منطقة الحرم أعلى بقليل.
وقال "القحطاني" للقناة السعودية الأولى: الأمطار ساهمت في بشكل جيد في انخفاض معدلات درجات الحرارة التي كانت هي من أهم الأمور التي أعلنت عنها الهيئة في بداية موسم الحج؛ لأنها قد تكون مرتفعة نسبيًّا.
وأضاف: هذه الأمطار ساهمت في انخفاض درجات الحرارة، ولطفت الأجواء، خاصة للراغبين في رمي الجمرات خلال فترة الظهيرة من كبار السن والمرضى والقادمين من الدول الباردة، الذين لا يستطعيون التحرك في درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية.
وأردف: درجات الحرارة الآن لا تتجاوز الـ25 إلى 26 درجة مئوية، ونسأل الله أن تستمر فرصة هطول الأمطار ليوم غد.
وقال "القحطاني": من المتوقع أن الساعات القادمة يتجه الجو إلى الاستقرار بشكل جيد، وتبقى الأجواء لطيفة ودرجات الحرارة سوف تصل إلى 24 أو 25 درجة مئوية؛ وهي أجواء مناسبة جدًّا، وستعود سرعة الرياح إلى الانخفاض وإلى مرحلة السكون في الربع الأخير من الليل، مع متوسط في الرطوبة ما بين 60-70٪.
وأضاف: درجات الحرارة يوم غد قد تعاود الارتفاع نسبيًا في فترة الظهيرة، مع فرصة أيضا لتكون السحب من بعد الظهيرة على مرتفعات الطائف ومكة المكرمة، ويمتد تأثيرها على المشاعر المقدسة.
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 05:30 PM
لطفت الأجواء خاصة بالنسبة للراغبين في رمي الجمرات
كشف الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني؛ أن كمية الأمطار بلغت في أقصاها في مشعر منى 10 ملم، متوقعًا أن تكون منطقة الحرم أعلى بقليل.
وقال "القحطاني" للقناة السعودية الأولى: الأمطار ساهمت في بشكل جيد في انخفاض معدلات درجات الحرارة التي كانت هي من أهم الأمور التي أعلنت عنها الهيئة في بداية موسم الحج؛ لأنها قد تكون مرتفعة نسبيًّا.
وأضاف: هذه الأمطار ساهمت في انخفاض درجات الحرارة، ولطفت الأجواء، خاصة للراغبين في رمي الجمرات خلال فترة الظهيرة من كبار السن والمرضى والقادمين من الدول الباردة، الذين لا يستطعيون التحرك في درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية.
وأردف: درجات الحرارة الآن لا تتجاوز الـ25 إلى 26 درجة مئوية، ونسأل الله أن تستمر فرصة هطول الأمطار ليوم غد.
وقال "القحطاني": من المتوقع أن الساعات القادمة يتجه الجو إلى الاستقرار بشكل جيد، وتبقى الأجواء لطيفة ودرجات الحرارة سوف تصل إلى 24 أو 25 درجة مئوية؛ وهي أجواء مناسبة جدًّا، وستعود سرعة الرياح إلى الانخفاض وإلى مرحلة السكون في الربع الأخير من الليل، مع متوسط في الرطوبة ما بين 60-70٪.
وأضاف: درجات الحرارة يوم غد قد تعاود الارتفاع نسبيًا في فترة الظهيرة، مع فرصة أيضا لتكون السحب من بعد الظهيرة على مرتفعات الطائف ومكة المكرمة، ويمتد تأثيرها على المشاعر المقدسة.
، متحدث هيئة الأرصاد: كمية الأمطار بمشعر منى 10 ملم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث هيئة الأرصاد: كمية الأمطار بمشعر منى 10 ملم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.