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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة؛ (70) قراراً إداريّاً بحق مواطنين ووافدين مخالفين لتعليمات نقل الحجاج؛ وذلك لقيامهم بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.
وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهم: التشهير, والسجن, والغرامات المالية, والمطالبة قضائيّاً, بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.
ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.
وأكدت أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على كافة المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة؛ لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 05:18 PM
تتضمن التشهير والسجن والغرامات المالية
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة؛ (70) قراراً إداريّاً بحق مواطنين ووافدين مخالفين لتعليمات نقل الحجاج؛ وذلك لقيامهم بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.
وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهم: التشهير, والسجن, والغرامات المالية, والمطالبة قضائيّاً, بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.
ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.
وأكدت أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على كافة المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة؛ لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
، "الجوازات" تصدر "70" قراراً إداريّاً بحق مخالفين لأنظمة الحج ،
المصدر : الخليج 365
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