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تصوير: فهد العنزي
استغل حجاج بيت الله الحرام هطول أمطار الخير والبركة رافعين أيديهم لله سبحانه وتعالى متضرعين بالدعاء وطلب المغفرة، بعد أن من الله عليهم بأداء نسكهم والوقوف في عرفات.
وكان قد شهد مشعر منى أمطارًا تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، أسهمت في تنقية وتلطيف الأجواء.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبّهت اليوم منطقة مكة المكرمة والمشاعر من حالات ماطرة متفاوتة.
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، إلى أن مكة المكرمة تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية في كل من: الجموم والعاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى؛ بدءًا من الحادية عشرة صباحًا وحتى التاسعة مساء.
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 05:15 PM
شهد عصر أول أيام التشريق هطولات غزيرة كانت قد نبهت لها الأرصادأمطار الرحمة.. الحجاج يلهجون بالدعاء متضرعين ومستغفرين من منى
تصوير: فهد العنزي
استغل حجاج بيت الله الحرام هطول أمطار الخير والبركة رافعين أيديهم لله سبحانه وتعالى متضرعين بالدعاء وطلب المغفرة، بعد أن من الله عليهم بأداء نسكهم والوقوف في عرفات.
وكان قد شهد مشعر منى أمطارًا تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، أسهمت في تنقية وتلطيف الأجواء.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبّهت اليوم منطقة مكة المكرمة والمشاعر من حالات ماطرة متفاوتة.
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، إلى أن مكة المكرمة تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية في كل من: الجموم والعاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى؛ بدءًا من الحادية عشرة صباحًا وحتى التاسعة مساء.
، أمطار الرحمة.. الحجاج يلهجون بالدعاء متضرعين ومستغفرين من منى ،
المصدر : الخليج 365
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