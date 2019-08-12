مع اقتراب نهاية إجازة عيد الأضحى في السعودية، ينتظر الكثير من الطلاب، وأولياء الأمور موعد بداية الدراسة 1440 في السعودية، وقد كشف التقويم الدراسي 1441 الصادر من وزارة التربية والتعليم السعودية أن موعد بداية الدراسة 1440 سيكون مثل كل عام مطلع بداية السنة الهجرية الجديدة، وقد كشف التقويم أيضا عن باقي المواعيد الهامة في العام الدراسي 1440 / 1441 الذي سيبدأ قريبا، ننشر لكم في هذا المقال كل هذه المواعيد.

موعد بداية الدراسة 1440 في السعودية

من خلال التقويم الدراسي 1441 الرسمي الصادر من وزارة التربية والتعليم فإن عودة المدارس في السعودية ستكون في يوم 2 / 1 / 1441 الموافق ميلاديا 1 / 9 / 2019، وهذا سيكون على جميع المراحل الإبتدائية، والمتوسطة، والثانوية، والجامعي، وسيكون قبل ذلك هناك عودة المعلمين، ومعلمي الندب، والإداريين في المدارس في الفترة بين 17 / 12 / 1440 حتى يوم 2 / 1 / 1441.

موعد إجازة العيد الوطني

وقد كشف التقويم الدراسي أيضا مع موعد إجازة العيد الوطني التي تعتبر إجازة رسمية في المملكة السعودية، ستوافق يوم 24 / 1 / 1441، والتي توافق ميلاديا يوم 23 / 9 / 2019، وهذه الإجازة لمدة يوم واحد فقط في جميع المدارس لجميع المراحل الدراسية، ويأتي بعد ذلك اختبارات الفصل الدراسي الأول في يوم 25 / 4 / 1441، أي أن نهاية الترم الأول تكون بعد موعد بداية الدراسة بثلاثة أشهر كاملة.