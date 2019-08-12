الإمارات تبدأ مشاورات مع السعودية بشأن أزمة عدن

بدأت الامارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، مشاورات مع المملكة العربية السعودية بشأن الأزمة في عدن، حيث وصل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد إلى جدة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وصل إلى جدة اليوم".

وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي "صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر".

وفي وقت سابق، رحبت الحكومة اليمنية بدعوة التحالف لوقف إطلاق النار في عدن وبالدعوة لاجتماع عاجل في السعودية، معتبرة أن أي تمرد واستقواء بالسلاح على الدولة أمر غير مقبول ويعد انقلابا على الدولة، ورافضة كافة أشكال الاعتداء على مؤسسات الدولة.