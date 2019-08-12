بالصور.. العائدون إلى الحج وحنين يعانق المشاعر المقدسة

تصوير - إبراهيم الفليحي

ربما لم يكن أحدهم يدرك أنه سيعود بعد نحو أربعة عقود إلى المكان ذاته شاهدًا على العصر؛ فالعمر والشيب ليسا وحدهما من كانا عنوان التغيير، بل بنية تحتية هائلة ومنشآت مختلفة وأنظمة إدارة متقدمة كانت شعار الحج في عام 1440هـ.

وفي مشعر منى، التقت «عاجل» الحاجة السعودية نورة بنت حمد المقبل، التي أدت فريضتها الأولى قبل 38 عامًا لتعبِّر بمشاعر جياشة عن الفروقات الجوهرية للحج؛ بدءًا من وسيلة النقل (الصالون) التي تكدس فيها 14 حاجًّا وحاجة من رياض الخبراء بالقصيم، مرورًا بالخيام التي عمل الحجاج على نصبها بأنفسهم، وصولًا إلى المشقة والتعب أثناء أداء الفريضة، والفروقات التي غيرت ملامح صعوبة الحج التي أولها الانتقال بالطائرة، والخدمات بالمخيمات وخارجها، والتنظيم، وقطار المشاعر، ومنشأة الجمرات.

«عاجل» التقت أيضًا في معسكر منى الجمرات التابع لجمعية الكشافة السعودية؛ أكبر قائد كشفي مشارك في معسكرات الخدمة العامة القائد أحمد بن رشيد الحازمي من منطقة جازان، الذي يبلغ من العمر 70 عامًا، وكانت آخر مشاركة له في الحج عام 1409هـ.

وأكد القائد الكشفي الحازمي لـ«عاجل» أن 31 عامًا كانت كفيلة لنقل العمل الكشفي في الحج من البدائية إلى أعلى مستويات التطور، وإدخال العديد من التقنيات الحديثة، سيما في رسم الخرائط وكتابة السجلات الإرشادية.