«الصحة» توضح للحجاج طرق العلاج من الإجهاد العضلي

أوضحت وزارة الصحة طرق علاج الإجهاد العضلي في الحج، من خلال إنفوجرافيك نصحت فيه الحاج بالتوقف عن الحركة عند الإحساس بالألم، وبالضغط على المنطقة المصابة وتبريدها لتخفيفه.

أما في حالة الإصابة بالتورم فيجب رفع العضو المصاب لتخفيف حدة التورم واستشارة الطبيب عند الضرورة.

وبيَّنت أن أسباب الإجهاد العضلي الذي تكثر الإصابة به بين الحجاج، تتضمَّن ضعف اللياقة البدنية، بجانب الإرهاق الزائد والحركة العنيفة.