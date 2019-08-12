بالصور.. خالد بن سلمان يستقبل ولي عهد أبوظبي لدى وصوله جدة

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لدى وصوله إلى جدة اليوم الاثنين.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، أيضا، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.