بالصور.. رجال الكشافة يرشدون 37 ألف حاج تائه يوم عيد الأضحى

أرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن من معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية، خلال يوم عيد الأضحى المبارك، 37802 حاج من مختلف الجنسيات.

وقامت الكشافة بإيصال 4392 حاجًّا إلى مقار حملاتهم، فيما تم إرشاد 33410 حجاج بالتوجيه والشرح، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 1346 طلعة.

وجندت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في اليوم العاشر أكثر من 2000 كشاف وجوال وقائد عملوا في تسعة مراكز إرشاد بمشعر منى، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.

ويتبع الكشافة آلية محددة في عملية الإرشاد؛ حيث تتم بداية تسجيل بيانات الحاج التائه المدونة على المعصم، ثم تسجل في الحاسب الآلي، وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها فيصطحبه أحد الكشافة أو الجوالة الذين يحملون معهم الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله. وتسخر الجمعية كثيرًا من الأجهزة الإلكترونية في أعمال الإرشاد، منها الأجهزة الذكية.

وأوضح المشرف العام على معسكرات الخدمة بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد؛ انتشار الخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية البالغة أكثر من مليون خريطة، ووزعتها على الحجاج، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني للخريطة، ووجودها بمقاسات كبيرة في لوحات وأماكن عدة بمشعر منى، ساعدت الحجاج في التعرف على مخيماتهم؛ ما أدى إلى انخفاض عدد التائهين.