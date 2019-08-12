47 ألف حاج راجعوا مستشفيات ومراكز مشعر منى أول أيام عيد الأضحى

استقبلت المستشفيات والمراكز الصحية في مشعر منى، خلال أول أيام عيد الأضحى، أمس، 47483 حاجًّا، قام على خدمتهم كل الفرق الطبية المجهزة لخدمة ضيوف الرحمن.

وبيَّنت وزارة الصحة أن المستشفيات استقبلت عن طريق أقسام الإسعاف والطوارئ 1457 مراجعًا، فيما استقبلت العيادات الخارجية 7400 حاج، وراجع المراكزَ الصحيةَ 38483 حاجًّا.

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفيات والمراكز تضم فرقًا طبية بمختلف التخصصات، تقدم كل الخدمات الصحية للحجاج؛ حيث توجد فيها فرق طبية بأقسام الطوارئ، وفرق طبية في العنايات المركزة، وأخرى في قسم الجراحة، وفي الباطنة، والعمليات، وتكمن مهامهم في التعامل مع حالات الإنعاش القلبي عاجلًا داخل الأقسام، بجانب قسم فريق الإصابات المتعددة، إضافة إلى الجراحة العامة، وجراحة المخ والأعصاب، والمسالك البولية، وقسم جراحة الجهاز الهضمي، وأمراض الصدر، وارتفاع ضغط الدم، إضافة لما يُقدَّم من خدمات ميدانية.

يُذكر أن الصحة جهزت أربعة مستشفيات و22 مركزًا صحيًّا في مشعر منى. وتتمثل المستشفيات في مستشفى منى الطوارئ بسعة 224 سريرًا؛ منها 37 سريرا للطوارئ، ومستشفى منى الجسر بطاقة 150 سريرًا خصص منها 18 سريرًا للطوارئ، ومستشفى منى الوادي وسعته السريرية 160 سريرًا ، منها 25 سريرًا للطوارئ ، وأخيرًا مستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريرًا منها 13 سرير طوارئ.