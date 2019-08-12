إنقاذ 4 من مفقودي وادي لجب بالريث والعثور على خامسٍ ميتًا

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أنه «وردنا بلاغ عن مفقودين بوادي لجب بمحافظة الريث، وعند الوصول إلى الموقع اتضح أن الحادث هو فقدان ستة أشخاص داخل وادي لجب، كانوا برفقة المُبلِّغ عن الحادث؛ حيث تم نقل الفرق اللازمة التي بدأت عمليات البحث فور الوصول إلى الموقع بمشاركة المواطنين.

وأشار القحطاني إلى أن «عمليات البحث استمرت حتى العثور على أربعة من المفقودين بحالة صحية جيدة، وأفادوا بأن السيل جرف الشخصين الباقيين، وبمتابعة البحث وردنا بلاغ من أحد المواطنين بالعثور على أحد المفقودين، فانتقلت الفرق إلى الموقع وعثرت على المفقود وقد فارق الحياة.

وبيَّن أن البحث لا يزال جاريًا عن المفقود السادس في الوادي.

وعلى جانب آخر، أكد القحطاني أن البحث لا يزال جاريًا عن آخر المفقودين من العائلة التي جرفت مركبتهم بسيل وادي مسلة التابع لمحافظة أحد المسارحة.

وجدد القحطاني تحذيراته من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، ومن مزاولة السباحة في أماكن تجمعات مياه الأمطار وعدم عبور مجاري الأودية، لا بالمركبات ولا سيرًا على الأقدام، أثناء جريان السيول؛ لكيلا يتعرض لأي مكروه لا سمح الله، كما شدد على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة في هذه الحالات، متمنيًا السلامة للجميع.