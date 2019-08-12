لجنة مشكلة من أمين عسير تباشر أعمالها بحي الموسى

إلحاقاً لما أصدرته أمانة منطقة عسير بصدد صدور توجيه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، الذي نص بتكليف لجنة مشكلة من أمانة عسير ممثلة بوكالة البلديات بالأمانة، وذلك للشخوص بشكل عاجل على مشروع تصريف مياه الأمطار بحي الموسى بمحافظة خميس مشيط، لكشف مكامن القصور وتقصي الحقائق، بعد أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى بعض المواطنين تجاه تأخر بلدية خميس مشيط في تنفيذ المشروع، مما أدى إلى محاصرة مياه الأمطار لمنازل المواطنين وإلحاق الضرر بهم، أكدت الأمانة أن اللجنة المشكلة من أمانة منطقة عسير باشرت بناءً على توجيه أمين المنطقة أعمالها صباح اليوم، وتم الشخوص على المشروع لمعرفة أسباب تأخر تنفيذه بما يتوافق مع خطط الأمانة التي تم وضعها مسبقا. كما قامت اللجنة برصد وحصر كافة الأسباب التي تسببت بتأخر تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار بحي الموسى، وذلك تمهيداً للرفع بتقرير مفصل لأمين المنطقة. وأشارت الأمانة إلى أنها ستعمل جاهدة على تذليل كافة العقبات التي تواجه بلدية خميس مشيط حيال إنهاء كافة أعمال تنفيذ المشروع بشكل عاجل.



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