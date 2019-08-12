

منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

دعت وزارة الصحة مرضى الربو خلال نزول الأمطار إلى تغطية الرأس والفم والأنف ، وحمل البخاخ الإسعافي (موسع الشعب) ، والحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه من الطبيب .

واكدت الوزارة أن المطر والهواء البارد من مهيجات الربو داعية إلى تجنبها بقدر الإمكان ، مشددة على ضرورة التوجه إلى أقرب منشأة صحية في حالة الطوارئ مثل عدم الاستجابة للبخاخ او تفاقم الأعراض او ازرقاق الأطراف والشفتين واللسان .

يشار إلى أن الصحة توفر خدمة الاستشارات الطبية والإرشاد إلى أقرب منشأة صحية من خلال الاتصال على الرقم 937 .

// انتهى //

16:48ت م

0162





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج /"الصحة" تقدم نصائح للحجاج المصابين بالربو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.