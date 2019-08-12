

منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

دعت وزارة الصحة جميع حجاج بيت الله الحرام إلى توخي الحذر خلال المشي، وعدم الخروج من المخيمات حتى زوال الحالة المطرية.

وأكدت الوزارة جاهزيتها لاستقبال أي حالات إسعافية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، مؤكدة أنها تقدم الإرشادات للحجاج، في حين أن مركز " 937 " يواصل استقبال الاستفسارات .

// انتهى //

16:45ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / "الصحة" تدعو الحجاج إلى توخي الحذر مع الحالة المطرية وتؤكد جاهزيتها لأي حالات إسعافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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