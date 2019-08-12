

منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

أجرت الطواقم الطبية في مدينة الملك عبدالله الطبية بمنطقة مكة المكرمة 596 عملية قسطرة قلبية، و31 عمليات قلب مفتوح لحجاج بيت الله الحرام منذ بداية شهر ذي القعدة لهذا العام وحتى العاشر من ذي الحجة .

وقدمت الوزارة جميع الخدمات والإجراءات العلاجية لأمراض القلب عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح بالإضافة للعديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب من زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن.

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16:44ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / " الصحة " تجري " 627 " عملية قسطرة قلبية وقلب مفتوح لحجاج بيت الله الحرام خلال شهر بمدينة الملك عبدالله الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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