حج / موبايلي: أكثر من 42 % نمو في استخدام البيانات أول أيام عيد الأضحى المبارك



منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

أعلنت شركة "موبايلي" أن شبكتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، شهدت نمواً في استخدام البيانات تجاوز 42 % خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك .

وأوضحت الشركة أن شبكتها سجلت نمواً في عدد المكالمات الدولية الصادرة بلغ 23.30 % مقارنة بالفترة نفسها من حج العام الماضي، في حركة اتسمت بالمرونة والانسيابية التامة.

وتعتمد موبايلي في بناء بنيتها التحتية على أعلى معايير الجودة، وبمواصفات ذات مرونة عالية، حيث أسهمت الأبحاث التي تجريها مع نهاية كل موسم حج في رفع درجات الخبرة لدى كوادرها الوطنية في التعامل مع هذا الموسم الذي يتوافد إليه العالم من كل مكان، فقد أضافت ما يربو على 1071 برجاً ثابتاً ومتحركاً، كما غطت المنطقة الداخلية لمحطات القطارات بشبكة خاصة من شأنها أن تسهل مرور مكالمات حجاج بيت الله بكل يسر وسهولة، إلى جانب ذلك هيأت 68 مركزاً للصيانة والتشغيل و950 فرقة للصيانة والتشغيل.

// انتهى //

16:43ت م

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