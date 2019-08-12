منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسأسفرت الجهود الرقابية والتفتيشية للهيئة العامة للغذاء والدواء خلال موسم حج عام 1440هـ عن زيارة أكثر من 3200 منشأة غذائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أغلقت خلالها 26 منشأة وضبطت 3100 مخالفة، بالإضافة إلى فحص أكثر من 27 ألف سيارة لنقل الأغذية عبر مداخل مكة المكرمة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية.وأوضحت الهيئة أنها زارت 2216 منشأة غذائية في منطقة مكة المكرمة خلال موسم الحج، ورصدت 3903 مخالفة في هذه المنشآت وتم إغلاق 23 منشأة منها، واتلاف 42495 كجم مواد غذائية و16954 لتر من المواد الغذائية السائلة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة.// يتبع //16:22ت م0149

حج / الغذاء والدواء تكثف الرقابة لضمان سلامة ومأمونية أغذية وأدوية حجاج بيت الله/ إضافة أولى واخيرة

وفي المدينة المنورة.. قامت الهيئة بزيارة 1019 منشأة غذائية ورصدت خلالها 1094 مخالفة داخل هذه المنشآت وتم إغلاق 3 منشآت، وإتلاف 1980 كجم و72 لتراً من المواد الغذائية السائلة و289 قطعة أواني، بالتعاون مع أمانة المدينة المنورة.

وضمن جهود الهيئة في الإشراف على وسائل نقل المواد الغذائية لحجاج بيت الله الحرام؛ أوضحت أنها فحصت 27789 سيارة لنقل المواد الغذائية عبر مداخل مكة المكرمة بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة، وإتلاف 13988 كجم و458 لتر مواد غذائية منقولة، في حين بلغت عدد السيارات المخالفة لنقل الغذاء 2085سيارة، بينما سجلت السيارات المطابقة 25704 سيارة مطابقة لاشتراطات نقل المواد الغذائية.

وكانت "الغذاء والدواء" قد شاركت بالعديد من الأعمال الرقابية والتفتيشية والتوعوية خلال موسم حج 1440هـ، لضمان سلامة الغذاء، ومأمونيّة وجودة وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

// انتهى //

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