

مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

وزعت الجمعية الخيرية بمدركة "غيث" أكثر من 250 ألف عبوة ماء مبردة على حجاج بيت الله الحرام ضمن مشروعها "سقيا غيث لضيوف الرحمن", في سبيل المساهمة الفاعلة في خدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1440هـ, تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

ويهدف المشروع إلى سقيا حجاج بيت الله الحرام, والمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال في سقيا الماء البارد عليهم في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة, حيث شملت التوزيع أكثر موقع في مشعري عرفات ومزدلفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة, تخفيفاً عليهم من حرارة الشمس وارواء الظمأ, بمشاركة طاقم مدرب وفق أعلى معايير الالتزام والأهلية, حيث يستمر التوزيع إلى نهاية الشهر الجاري.

يُذكر أن جمعية غيث الخيرية تقديم العديد من البرامج والمشاريع لخدمة ضيوف الرحمن الذين قدموا لأداء مناسك الحج خلال هذا العام من قارات العالم .

// انتهى //

16:11ت م

0143





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / " غيث " الخيرية توزع 250 ألف عبوة ماء مبردة على ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.