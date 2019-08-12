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فيديو.. أمطار الخير على مشعر منى
متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة
هطلت أمطار الخير على مشعر منى اليوم في الوقت الذي يرمي فيه الحجيج الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق.
وكانت السحب قد تكوّنت في سماء المشاعر المقدسة قبل قليل، فيما توقعت الأرصاد أن تشهد الساعات القادمة استمرار هطول الأمطار.
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