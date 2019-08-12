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2019-08-12 7 نصائح لمرضى السكري في الحج متابعات الخليج 365 - واس قدمت وزارة الصحة ضمن حملتها الصحية التوعوية لضيوف الرحمن ، إرشادات صحية للحجاج الذين يعانون من مرض السكري.

ونصحت الوزارة الحجاج بارتداء سوار او حمل بطاقة تعريفية بالسكري ونوع العلاج ، وحفظ الأدوية جيداً.

ودعت “الصحة” الحجاج إلى المحافظة على القدمين بتجنب إصابتها ، وضرورة الحرص على تناول الوجبات بانتظام وعدم مشاركة الأدوات الشخصية ، ومعالجة اي مضاعفات فور حدوثها.

كما دعت الوزارة الحجاج للتواصل مع مركز 937 للحصول على الإرشادات الصحية ، مؤكدة أن المركز يجيب على الاستفسارات بعدة لغات.

يشار إلى أن “الصحة” كثفت من رسائلها التوعوية عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال القنوات الاعلامية واللوحات الاعلانية داخل المشاعر اضافة لخدمة الحجاج عبر مركز الاتصال 937 .









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