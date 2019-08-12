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2019-08-12 فيديو.. السحب تتحرك نحو المشاعر وتوقع هطول الأمطار متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية على المشاعر المقدسة خلال الساعات القادمة. وقال متحدث الهيئة إن السحب تشكلت على شمال وغرب المشاعر تمهيدًا لهطول الأمطار.









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