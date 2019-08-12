محمد بن مسعود - الدمام - تهطل الأمطار الآن على الحرم المكي ومشعر منى وجسر الجمرات؛ حيث يقوم حجاج بيت الله الحرام برمي جمرات اليوم الأول من أيام التشريق الثلاثة، وكانت مكة المكرمة والمشاعر شهدت أمس أمطارًا متوسطة إلى غزيرة.

ويظهر مقطع فيديو هطول الأمطار على منطقة جسر الجمرات، وينعم الحجيج بهذه الأجواء الماطرة. بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الحرم المكي وجسر الجمرات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-12 تهطل الأمطار الآن على الحرم المكي ومشعر منى وجسر الجمرات؛ حيث يقوم حجاج بيت الله الحرام برمي جمرات اليوم الأول من أيام التشريق الثلاثة، وكانت مكة المكرمة والمشاعر شهدت أمس أمطارًا متوسطة إلى غزيرة.

ويظهر مقطع فيديو هطول الأمطار على منطقة جسر الجمرات، وينعم الحجيج بهذه الأجواء الماطرة. Advertisements 12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 03:53 PM تهطل الأمطار الآن على الحرم المكي ومشعر منى وجسر الجمرات؛ حيث يقوم حجاج بيت الله الحرام برمي جمرات اليوم الأول من أيام التشريق الثلاثة، وكانت مكة المكرمة والمشاعر شهدت أمس أمطارًا متوسطة إلى غزيرة.

ويظهر مقطع فيديو هطول الأمطار على منطقة جسر الجمرات، وينعم الحجيج بهذه الأجواء الماطرة. ، بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الحرم المكي وجسر الجمرات ،

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