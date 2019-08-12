، عربة وحبل بين ابن وأبيه.. هنا البر والوفاء وطرق رد الجميل.. صورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضارباً أروع الأمثلة لينهي معاناته في الوصول إلى رمي الجمرات

ضرب حاج باكستاني أروع الأمثلة في البر والوفاء، لينهي معاناة والده من مشقة الوصول إلى الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق.

وأظهرت صورة تم التقاطها من مقربة من مدخل منشأة الجمرات حاجاً يربط حبلاً بعربة وعلى متنها مسن، ويشق طريقه للوصول إلى جسر الجمرات.

وعند سؤاله أفاد بأنه والده، وأنه مهما بذل من جهد فلن يرد جزءاً مما قدمه له والده طيلة حياته، معبراً عن فرحته بعد أن منّ الله عليه بزيارة الأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج.