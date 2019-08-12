، في 45 ساعة.. قطار المشاعر المقدسة ينقل أكثر من مليون حاج ،

محمد بن مسعود - الدمام - "تطوير مكة" خصصت 15 ألف موظف لإدارة الحشود بالمحطات

نجح قطار المشاعر المقدسة في نقل 1.087.320 حاجاً خلال 45 ساعة، شملت أربع مراحل هي "التصعيد، والنفرة، ورمي جمرة العقبة الكبرى" خلال موسم حج هذا العام.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنته الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، الجهة المشغلة لقطار المشاعر المقدسة بالتنسيق مع "هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة"، والجهات المعنية.

وأشار المشرف على مشروع قطار المشاعر المقدسة المهندس محمد فدا، إلى أن المرحلة الأولى لقطار المشاعر انطلقت في الساعة الرابعة من فجر السابع من ذي الحجة وهي حركة مترو عادية يتوقف القطار فيها في جميع المحطات، وانتهت في الساعة السادسة مساء وتم خلالها نقل أكثر من 16 ألف حاج بين المحطات التسعة.

وأضاف: المرحلة الثانية فتم فيها تصعيد 340.035 حاجاً من محطات منى إلى محطات عرفة للوقوف على صعيدها الطاهر وبدأت هذه المرحلة في الساعة الثامنة من مساء يوم التروية "الثامن من ذي الحجة" وانتهت في الحادية عشرة من صباح يوم عرفة.

وأردف: المرحلة الثالثة لقطار المشاعر انطلقت في الساعة السابعة من مساء يوم عرفة لنقل الحجاج أثناء نفرتهم إلى مزدلفة، ونجحنا ولله الحمد في نقل أكثر من 353 ألف حاج خلال ست ساعات ونصف.

وتابع: بالنسبة للمرحلة الرابعة، فقد شهدت نقل الحجاج لرمي جمرة العقبة من خلال محطة الجمرات واستطعنا تجاوز المستهدف بتمكين 377.199 حاجاً من رمي جمرة العقبة في وقت قياسي، حيث بدأت المرحلة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم العاشر من ذي الحجة، واستمرت حتى التاسعة صباحاً.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي: الهيئة سخرت في هذا العام أكثر من 15 ألف موظف لإدارة الحشود في محطات قطار المشاعر المقدسة من خلال وظائف موسمية لتشغيل ادارة الحشود في القطار.

وأضاف: الخطط الموضوعة لإدارة الحشود في هذا العام ساهمت، وبشكل فعال في نجاح خطط التصعيد والنفرة إلى منشأة الجمرات، حيث عمدت الهيئة إلى عقد دورات تدريبية للعاملين في إدارة الحشود قبل بدء موسم الحج بوقت كافٍ وهو الأمر الذي حقق الأهداف المرجوّة.

Advertisements