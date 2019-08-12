حج / أمطار على مشعر منى



منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

هطلت اليوم، أمطار متوسطة على مشعر منى، ارتوت على إثرها الأرض وماتزال الأمطار مستمرة حتى الساعة.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

15:35ت م

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