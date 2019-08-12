

جدة 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

أزالت أمانة محافظة جدة، ممثلة في وكالة البلديات الفرعية، بمشاركة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، وإدارة النظافة والدوريات الأمنية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، 164 حظيرة عشوائية، و27 مسلخاً عشوائياً بنطاق بلديات أم السلم – أبرق الرغامة – طيبة – ذهبان الفرعية ، إلى جانب تحريك 134 سيارة لبائعي الأغنام في أحياء متفرقة قرب السوق المركزي.

ويأتي ذلك ضمن إطار جهود أمانة جدة للحد من مخالفات الذبح والبيع العشوائية خلال أيام العيد، وحفاظاً على سلامة الغذاء وصحة البيئة، إلى جانب مكافحة مظاهر التلوث البصري في الشوارع والأحياء.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية ، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن جولات الرقابة الميدانية لأمانة جدة وبلدياتها الفرعية بالتعاون مع محافظة جدة، أسفرت عن رصد ومداهمة 25 موقعاً مخالفاً لمطابخ وملاحم وأحواش شعبية، في مناطق أبرق الرغامة – قويزة - جنوب المحافظة، وفي وادي مريّخ شرقاً، مضيفاً أن هذه المواقع استغلت من قبل عمالة مخالفة تمارس أعمال الذبح العشوائي في بيئة مخالفة، وتفقر للاشتراطات الصحية ، وتم على الفور مباشرة تلك المواقع واتخاذ الإجراءات الازمة.

// انتهى //

15:30ت م

0126





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة تزيل 164 حظيرة عشوائية و27 مسلخاً مخالفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.