جدة 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسكثفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، في المراقبة والرصد لأجواء الطرق السريعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وذلك استعداداً لبدء مغادرة الحجاج المتعجلين المشاعر المقدسة يوم غد الثلاثاء ثاني أيام التشريق.وأوضح المتحدث الرسمي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين بن محمد القحطاني ، أن الهيئة كثفت من عمليات الرصد والمتابعة المستمرة على مدار الساعة لأجواء الطرق السريعة بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ، باستخدام المحطات الثابتة والمتحركة وصور الأقمار الصناعية.وأضاف القحطاني أن الهيئة تراقب حالات الطقس باستخدام المحطات الثابتة والمتحركة ، وتستفيد من 13 راداراً وقمرين صناعيين لرصد الأحوال الجوية ، فيما تراقب جودة الهواء من خلال 9 محطات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و6 محطات في المدينة المنورة ، وتقوم الهيئة برصد البيانات والمعلومات التي تدعم المتنبئين الجويين للقيام بالتحليل والتنبؤ بالظواهر قبل حدوثها وإرسالها إلى الجهات ذات العلاقة ، وكذلك إعداد النشرات الساعية ، وقياس عناصر الطقس وإعداد النشرات التحذيرية الخاصة بسلامة الطيران مع متابعة التنبيهات والتحذيرات الصادرة من الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات وإيصالها للجهات المستفيدة.// يتبع //15:24ت م0124

حج / الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكثف مراقبة الطقس للطرق السريعة بين مكة والمدينة/ إضافة أولى واخيرة

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة ، أن مقاييس جودة الهواء المرصودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة في المستويات الآمنة ، ولم يتم رصد أي زيادة في نسبة تركيز الملوثات ، ولم يسجل أي تجاوز للحدود الآمنة لتركيز العناصر الملوثة ، والتي يتم قياسها وفق معايير مقاييس جودة الهواء الخليجية.

واشار القحطاني بأن الهيئة تقوم بتزويد الجهات المعنية بمقاييس جودة الهواء وحالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، لتتمكن الجهات المعنية من وضع الخطط المناسبة ضمانا لسلامة الحجاج ، كما تقوم بنشر حالة جودة الهواء على جميع مناطق المملكة بما فيها منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، من خلال مؤشر جودة الهواء على موقع الهيئة الرسمي.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تسخر كافة إمكاناتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ، بالتعاون مع الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية خلال موسم الحج لهذا العام.

// انتهى //

15:24ت م

0125



