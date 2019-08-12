

منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

أيام مباركة يقضيها الحجاج في " منى " ، فعلى أرض المشعر يلتقون في أول رحلة الحج " يوم التروية " ، ومنه يفترقون .. رجائهم المغفرة والعودة بذنب مغفور .

ضيوف الرحمن يقضون في منى هذه الأيام - أيام التشريق - التي قال عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام : " إنها أيام أكلٍ وشرب وذكرٍ لله عز وجل " ، تسودهم الألفة وتحفهم الطمأنينة .

ويحرص الحاج خلال رحلته الإيمانية على توثيقها بصور ومن عدة مواقع في الخيم أو في منطقة الجمرات ، وهم بذلك على تواصل مباشر عبر البرامج والتطبيقات مع ذويهم لتبقى رحلة خالدة .

فكم من المواقف والذكريات الجميل التي بقيت في ذاكرت الحجاج قديمًا وحديثًا .

// انتهى //

15:21ت م

0123





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / " مشعر منى " مجمع ضيوف الرحمن وأنسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.