حج / "الصحة" تقدم خدماتها لأكثر من 400 ألف حاج وحاجة



منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

واصلت وزارة الصحة عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات التخصصية النوعية في المستشفيات والمراكز الصحية منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى نهاية اليوم العاشر من شهر ذي الحجة بلغ (421852) حاجا وحاجة، وتم إجراء (36) عملية قلب مفتوح و(779) قسطرة قلبية، فيما أجريت (1998) عملية غسيل كلوي و(103) عمليات مناظير، و(616) عملية، بينما تم دخول (3450) حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل (11) حالة ولادة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات المتنقلة حتى صباح يوم العيد 18065 حاجًا وحاجة.

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15:16ت م

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