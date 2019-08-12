مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسأبرز تقرير المياه الوطنية للاربع والعشرين ساعة الماضية مواصلة معدلات إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة .وأوضح المهندس محمد بن صالح الغامدي استقرار الاوضاع التشغيلية للمياه ، حيث بلغت الكميات المستلمة من محطات تحلية المياه المالحة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ما يقارب (883970) مترا مكعبا.ليصل إجمالي كميات المخزون الاسـتراتيجي الفعلي لدى الشركة إلى (1.82) مليون متر مكعب تمثّل (85)‎%‎ من الطاقة الاستيعابية، فيما بلغ إجمالي المخزون التشغيلي الفعلي إلى (820) ألف متر مكعب تمثّل ما نسبته (76)‎%‎ من الطاقة التشغيلية الاستيعابية.// يتبع //15:11ت م0117

حج / ضخ (٩٢٤) ألف م٣ من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأول أيّام عيد الأضحى / إضافة أولى واخيرة

وأضاف أنه على صعيد الكفاءة التشغيلية، فقد بلغ إجمالي كميات المياه الموزعة من قبل الشركة للأربع وعشرين ساعة الماضية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف إلى (924) ألف متر مكعب ليصل معدل الضخ المستمر إلى (22) ساعة في اليوم للأحياء المخدومة بالشبكات بمدينة مكة المكرمة وعلى مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام.

وبفضل من الله استطاعت الشركة أن تواكب معدل الزيادة في الطلب على المياه في ظل زيادة اعداد الحجاج وارتفاع درجة الحرارة.

كما قامت الشركة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية بتوزيع (48) ألف عبوة من ماء زمزم عبر منافذ التوزيع المعتمدة ليصل اجمالي ماتم توزيعه من عبوات ماء زمزم منذ بداية موسم الحج (3.87) مليون عبوة ".

وأكد أنه لم تسجل أي انقطاعات مؤثرة على العمليات التشغيلية مع عدم رصد أي حالات تخل بالأمن والسلامة ولله الحمد ومعالجة كافة البلاغات الواردة لقنوات التواصل مع الشركة والبالغة (442) بلاغ وفقاً للممارسات المهنية.

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