السعودية اليوم / ضباب الباحة يُعانق قمم الجبال ويرسم لوحة إبداعية على المنتزهات



الباحة 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

غطت سُحب الضباب الكثيف منطقة الباحة اليوم في مشهد بديع عانق فيه الضباب قمم الجبال وتغلغل بين أشجار المنتزهات، ليهبط بانسيابيته المرنة إلى المباني والطرقات وينعش المكان برائحة النباتات الطبيعية التي تعطي النفس انطباعاً بالارتياح.

والتقطت عدسة "واس", العديد من الصور لتلك المناظر وهي مرتدية أحلى الحلل، وجاذبة في الوقت نفسه العاشقين للطبيعة وأجواءها الرائعة للإقبال على المنطقة.

من جهتها، كثفت الجهات الأمنية تواجدها في مختلف الطرق والمنتزهات، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر عند نزول الأمطار والضباب والأخذ بأسباب السلامة .

// انتهى //

15:10ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.