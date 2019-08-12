السعودية اليوم / أمانة الجوف تراقب المسالخ ونقاط الذبح للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية



سكاكا 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

تواصل ‎أمانة منطقة الجوف جولاتها الرقابية خلال أيام ‎عيدالأضحى المبارك على المسالخ ونقاط الذبح للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن إجمالي ماتم ذبحة خلال أول أيام العيد بالمسلخ المركزي بسكاكا والبلديات التابعة بلغ 2897 ، داعيًا الجميع إلى الابلاغ عن أي مخالفات على رقم البلاغات 940 على مدار الساعة .

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15:08ت م

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