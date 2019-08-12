شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يصل إلى جدة والان مع التفاصيل

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي إلى جدة اليوم الاثنين حيث كان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي. تفاصيل لاحقاً..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يصل إلى جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.