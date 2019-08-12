السعودية | من علو 500 متر .. “منى ” مشروعات عملاقة تحول المشقة ليسر

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في الوقت الذي يقضي فيه حجاج بيت الله الحرام أول أيام التشريق بمشعر منى، تلتف حولهم حزمة من التنظيمات والخدمات عززتها مشروعات عملاقة إن قيست بعمر الزمن .

حال المشعر يبهر من ارتفاع 500 متر ، وتتكشف التفاصيل التي لا نحيطها على الأرض ، وبالامعان يتضح حجم الأعمال المبذولة من قبل حكومة المملكة لتوفر للحجاج ايسر السبل وأفضلها .

وفي هذه الأيام والحجاج يرمون الجمار، نرى كيف حوّلت منشأة الجمرات فصلاً من المشقة وبدلته بهندسة معمارية فريدة إلى رحابة يصل استيعابها في الساعة الواحدة لـ 300 ألف حاج .

” المنشأة ” بحسب الاحتياج ومدى القدرة الاستيعابية شيدت من خمسة طوابق بارتفاع 12 متراً ،ولكن إذا دعت الحاجة إلى توسعة فإنها قابلة للتعدد رأسياً لتكون 12 طابقاً .

نشاهد من السماء امتداد المشروع الذي تجاوزت تكلفته أكثر من 4 مليارات و 200 مليون ريال ، بطول 950 متراً وعرض 80 متراً ، ولكن ما لا نراه ويتوارى تحت أرضه، نفق الخدمات المساندة ومعمل تجميع الحصوات.

وإلى جانب المشروع حيث بداية ” قطار المشاعر ” يبرز حجم المنجز والمقدم لضيوف الرحمن ، فعلى امتداد 20 كيلو متراً باتجاه مشعر عرفات مروراً بمزدلفة ،ينقل القطار هذا الموسم 360 ألف حاج عبر أكثر من 2000 رحلة .

المنظر إجمالاً لوادي منى يكسوه بياض ” مدينة الخيام “، مستقر أكثر من 2.6 مليون حاج ، وتخترقه طرق وجسور وأنفاق ، وعنده تنتهي ممرات المشاة .