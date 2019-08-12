السعودية | ضيوف الرحمن يرمون اليوم الجمرات في أول أيام التشريق

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ضيوف الرحمن يرمون اليوم الجمرات في أول أيام التشريق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:12 مساءً, 12 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض توجهت جموع حجاج بيت الله الحرام اليوم , ثاني أيام عيد الأضحى المبارك – أول أيام التشريق – إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعاً للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

واستوعبت منشأة الجمرات ضيوف الرحمن الذين توافدوا تباعاً لرمي الجمرات الثلاث دون تزاحم يذكر، حيثُ كانت الوفود ترمي الجمرات في يسر وطمأنينة.

وكان لرجال الأمن المسؤولين عن تنظيم الحشود الدور البارز في عملية تيسير حركة ضيوف الرحمن في منشأة الجمرات، حيث خصصت مسارات متعددة وفق خطة محكمة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات بما يضمن إن شاء الله إتمام الرمي بكل يسر وسهولة.

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