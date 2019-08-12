زيدان يرفض التعليق على مفاوضات بوجبا ونيمار

رفض الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، حسم مستقبل الثنائي جاريث بيل وجيمس رودريجيز مع الفريق، كما رفض توضيح حقيقة تفاوض ناديه مع الثنائي بول بوجبا ونيمار دا سيلفا.

وأنهى ريال مدريد استعداده للموسم الجديد بخسارته وديا من روما الإيطالي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بيل ورودريجيز لاعبان لريال مدريد. كلاهما مسجل في قائمة الفريق، ويمكن أن يحدث أي شيء حتى تاريخ 31 أغسطس/آب موعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، ولكن الآن يجب أن أعول عليهما".

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وعن جاهزية فريقه للموسم الجديد، صرح زيدان: "لقد انتهى الاستعداد، نحن جاهزون لبدء الدوري الإسباني، ونريد أن ندخل المنافسة بقوة، أنا مع لاعبي فريقي حتى الموت".

وبخصوص التقارير التي تحدثت عن إمكانية تعاقد ناديه مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، عقَّب: "إنه ليس في فريقي، لدي هذه المجموعة وسأخوض بها مباراة الأسبوع المقبل".

كما رفض زيدان الحديث عن التقارير التي أشارت إلى دخول النادي الملكي في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مؤكدا أن تفكيره الآن منصب على مجموعة اللاعبين التي يمتلكها.

ويخوض ريال مدريد مباراته الافتتاحية في الليجا يوم السبت المقبل، حين يلاقي سيلتا فيجو على ملعب الأخير.