- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الأحد، أول أيام عيد الأضحى في مصر، مصرع جزار بعدما هاجمه عجل، ثم فرّ هارباً في شوارع مدينة فنارة، بمحافظة الإسماعيلية.
وحسب شهود عيان، استعانت أسرة بالجزار لذبح العجل ولكن فوجئ أفرادها بهيجان الحيوان قبل نحره بدقائق، حيث هاجم الجزار الذي أصيب بشدة، ما أرداه قتيلاً.
وحاول عدد من الأهالي الموجودين بالمنطقة اللحاق بالعجل والسيطرة عليه، إلا أنه أصاب 9 أشخاص آخرين بإصابات خطيرة.
وأكد شهود العيان أن الأسرة المُضحيّة فرت هاربةً من أمام العجل، ولم يتعرّض أي من أفرادها لأذى.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جزار وإصابة 9 آخرين في مصر.. الجاني عجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.