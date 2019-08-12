مقتل جزار وإصابة 9 آخرين في مصر.. الجاني عجل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الأحد، أول أيام عيد الأضحى في مصر، مصرع جزار بعدما هاجمه عجل، ثم فرّ هارباً في شوارع مدينة فنارة، بمحافظة الإسماعيلية.

وحسب شهود عيان، استعانت أسرة بالجزار لذبح العجل ولكن فوجئ أفرادها بهيجان الحيوان قبل نحره بدقائق، حيث هاجم الجزار الذي أصيب بشدة، ما أرداه قتيلاً.





وحاول عدد من الأهالي الموجودين بالمنطقة اللحاق بالعجل والسيطرة عليه، إلا أنه أصاب 9 أشخاص آخرين بإصابات خطيرة.

وأكد شهود العيان أن الأسرة المُضحيّة فرت هاربةً من أمام العجل، ولم يتعرّض أي من أفرادها لأذى.