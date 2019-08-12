250 طن تمور من السعودية لإثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأحد، 250 طنا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي لتوزيعها في إثيوبيا.

وجرت مراسم التسليم في مقر البرنامج بأديس أبابا بحضور سامي بن جميل عبدالله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا، وعدد من المسؤولين الإثيوبيين.

وثمّن المسؤولون الإثيوبيون الدعم السعودي الذي يسهم في عون المحتاجين بعدد من المناطق.

يذكر أن هذه المساعدات تأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز من خلال برنامج الأغذية العالمي لتقديمها في عدد من البلدان المستفيدة.



