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2019-08-12 ولي عهد أبو ظبي يصل جدة والأمير خالد بن سلمان على رأس مستقبليه متابعات الخليج 365 - واس وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى جدة اليوم.

وكان في استقبال سموه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع, والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر. Advertisements









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