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2019-08-12 فيديو.. الحجاج يرمون الجمرات الثلاث متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة يرمي ضيوف الرحمن في هذا اليوم الجمرات الثلاث؛ مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة، بعد أن رموا يوم أمس جمرة العقبة. Advertisements









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