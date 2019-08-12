- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الفيصل : السياسة والمذهبية والحزبية لا مكان لهم في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الفيصل : السياسة والمذهبية والحزبية لا مكان لهم في الحج
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أكد أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أنه لا مكان للحزبية والسياسة والذهبية في الحج.
ولفت الفيصل خلال حديث له مع قناة العربية سيذاع الليلة إلى أن ملايين الحجاج يأتون إلى المملكة لأداء الحج وليس ذنبهم أن يفسد البعض عليهم أداء مناسكهم من خلال شعارات سياسية وحزبية.
وسيكشف الفيصل عن نجاح سير خطط موسم حج هذا العام حتى الآن وما وفرته حكومة المملكة للتسهيل على ضيوف الرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل : السياسة والمذهبية والحزبية لا مكان لهم في الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.