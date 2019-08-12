2019-08-12

الفيصل : السياسة والمذهبية والحزبية لا مكان لهم في الحج

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أنه لا مكان للحزبية والسياسة والذهبية في الحج.

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ولفت الفيصل خلال حديث له مع قناة العربية سيذاع الليلة إلى أن ملايين الحجاج يأتون إلى المملكة لأداء الحج وليس ذنبهم أن يفسد البعض عليهم أداء مناسكهم من خلال شعارات سياسية وحزبية.

وسيكشف الفيصل عن نجاح سير خطط موسم حج هذا العام حتى الآن وما وفرته حكومة المملكة للتسهيل على ضيوف الرحمن.