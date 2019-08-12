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2019-08-12 عملية دقيقة تنقذ حياة حاج إيراني بمكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements نجح فريق جراحي في مدينة الملك عبدالله الطبية في إنقاذ حياة حاج إيراني حيث تدخّل في الوقت المناسب لإجراء جراحة دقيقة. وقال الدكتور سلطان الصيعري استشاري جراحة المخ والأعصاب إن الحاج الإيراني، 58 عاماً، نُقل إلى المدينة الطبية وهو يُعاني من صداع بسبب ورم نازف في الغدة النخامية وتم إجراء الجراحة العاجلة له وتكللت بالنجاح.









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