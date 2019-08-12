5500 موظفة في قطاعات الصحة يقدمن خدماتهن لحجاج بيت الله

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

خمسة آلاف وخمسمائة موظفة في قطاع وزارة الصحة يسجلن حضورًا لافتًا في قطاعات خلال حج هذا العام 1440هـ, خاصة على أرض الميدان في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية, نظرًا لكفاءتهن وتأهيلهن العالي، وإصرارهن وعزيمتهن على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في إطار تحقيق الرؤية 2030 التي عززت دورهن في المشاركة بعمليات التنمية والتطوير التي أسهمت بذلك في تحقيق ذاتها أولًا، ولخدمة دينها ووطنها.

المرأة تتميز بعطفها وحبها للعمل وخدمة المجتمع, ناهيك عن ذلك في الخدمة الصحية, وتبرز مشاركة السعوديات التي يحفزهن دافع مشاركة الوطن في خدمة ضيوف الرحمن, الذي نذر نفسه لذلك .

وتتنوع أعمال بنات الوطن في قطاعات الصحة ما بين الكادر الطبي والإداري, حيث يشاركن طبيبات وممرضات سعوديات وأخصائيات وإداريات, في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

تقول مديرة الإدارة الطبية بالمشاعر المقدسة الدكتورة إيمان أشقر، إن لديها لهفة كبيرة لخدمة حجاج بيت الله, فيما عبرت الأخصائية حنان علي التي تشارك لأول مرة في مهمة الحج عن سعادتها بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن, مبينة أنها سارعت لتقديم طلب المشاركةفي الحج، أملًا في زيادة الخبرات وللتتشرف بخدمة ضيوف الرحمن.