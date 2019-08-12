شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبو ظبي يصل إلى جدة.. وخالد بن سلمان يستقبله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وصل ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جدة اليوم (الاثنين). وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.



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