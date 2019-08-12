شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرس الوطني» توقّع اتفاقية «إستراتيجية الحج الأخضر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وقعت وزارة الحرس الوطني، اليوم (الاثنين)، اتفاقية إستراتيجية الحج الأخضر، مع جمعية البيئة السعودية، بمقر مخيم الوزارة بمشعر منى.

Advertisements

وخلال موسم الحج الحالي، نُفِّذت المبادرة على أرض الواقع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهي تُعنى بالحفاظ على بيئة الحج سليمة ومستدامة وخالية من التلوث من خلال الإدارة البيئة المتكاملة.

ومبادرة «إستراتيجية الحج الأخضر» هي مبادرات مُقدَّمة من أحد بيوت الخبرة البحثية التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز، كمبادرة علمية بحثية نتج عنها وضع إستراتيجية متكاملة على مدار العام.

والمبادرة التي قدمتها جمعية البيئة السعودية، طُبِّقت في هذا الموسم من خلال 312 مكتباً لحجاج الخارج، و4 مكاتب لحجاج الداخل، وشملت سيارات النقل، ومنى، وعرفة، ومزدلفة، وسكن الحجاج بمكة المكرمة، ببرنامج علمي متكامل يشمل أكثر من 30 مكوناً، يقوم بها فريق عمل مدرب وحريص كل الحرص على نجاحها، وشارك في تفعيلها بعد الإيمان بأهميتها مخيمات ومواقع الحرس الوطني في الحج ومكة المكرمة.