شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية: 19.890 أضحية أول أيام عيد الأضحى والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)
سجلت المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح في المنطقة الشرقية نحو 19890 ألف أضحية، وذلك وسط انسابية ومرونة في تنظيم أعمال اليوم الأول من البرنامج الموسمي للأضاحي للعام 1440، لعيد الأضحى المبارك الذي تشرف عليه وتنفذه أمانة المنطقة الشرقية.
وأشار المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان إلى نجاح أعمال البرنامج الذي وضعته الأمانة لعيد الأضحى، الذي تحقق بفضل من الله ثم بالخطة المسبقة التي أعدتها الأمانة وبالعمل الميداني الذي شاركت فيه الإدارات المعنية بوكالة الخدمات ورؤساء البلديات بالأمانة وعلى رأسهم أمين المنطقة الشرقية الذي وجه في وقت سابق إلى تكثيف الجهود وخدمة المستفيدين، لافتا إلى أن الأمانة خصصت 31 طبيباً و216 جزاراً، و200 عامل في مسالخ حاضرة الدمام والبلديات المرتبطة بالأمانة.
وثمن المتحدث دور الأجهزة الأمنية والتنظيمية المشاركة في برنامج عيد الأضحى، منوها بتعاون المواطنين والمقيمين في إنجاح البرنامج الذي أعد لخدمتهم وتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير فيما يخص المسالخ والسماح لمطابخ الذبح خلال أيام العيد المبارك.
وقال محمد الصفيان إن التنظيم والعمل بخطط البرنامج ساهما في سهولة الوصول والاستفادة من خدمات البرنامج التي منها المسالخ النظامية البالغ عددها 13 مسلخا تتوفر فيها الخدمات بكل يسر وراحة.
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