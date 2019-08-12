شكرا لقرائتكم خبر عن 5500 موظفة في قطاعات الصحة يقدمن خدماتهن للحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

5500 موظفة في قطاع وزارة الصحة يسجلن حضوراً لافتاً في قطاعات خلال حج هذا العام 1440، خصوصا على أرض الميدان في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية، نظراً لكفاءتهن وتأهيلهن العالي، وإصرارهن وعزيمتهن على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في إطار تحقيق الرؤية 2030 التي عززت دورهن في المشاركة بعمليات التنمية والتطوير التي أسهمت بذلك في تحقيق ذاتها أولاً، ولخدمة دينها ووطنها.

المرأة تتميز بعطفها وحبها للعمل وخدمة المجتمع، وخصوصا في الخدمة الصحية، وتبرز مشاركة السعوديات اللائي يحفزهن دافع مشاركة الوطن في خدمة ضيوف الرحمن.

وتتنوع أعمال الموظفات في قطاعات الصحة ما بين الكادر الطبي والإداري، حيث يشاركن طبيبات وممرضات سعوديات وأخصائيات وإداريات، في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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تقول مديرة الإدارة الطبية بالمشاعر المقدسة الدكتورة إيمان أشقر، إن لديها لهفة كبيرة لخدمة حجاج بيت الله، فيما عبرت الأخصائية حنان علي التي تشارك لأول مرة في مهمة الحج عن سعادتها بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، مبينة أنها سارعت لتقديم طلب المشاركة في الحج، أملاً في زيادة الخبرات وللتتشرف بخدمة ضيوف الرحمن.

بدورها، أوضحت الأخصائية ميعاد الدوسري، أنها تشارك للمرة الثالثة على التوالي، مشيرة إلى أنها كررت المشاركة للسنة الثالثة نظراً لجمال التجرِبَة التي خاضتها العامين الماضيين، سواء من حيث التسهيلات التي تقدمها «الصحة» للمنتدبين، أو لاكتساب مزيد من الخبرات التمريضية للتعامل مع مختلف الحالات، معربة عن تشرفها بخدمة ضيوف الرحمن لكسب الأجر، خصوصا أن دعوات الحجاج عند خدمتهم تمنح دافعاً كبيراً لمضاعفة الجهود.

وتشاركها بالحديث الأخصائية روان علي بقولها: «المشاركة في مهمة الحج، أُمنية للكثيرين فهي تجمع شرف خدمة الحجاج والأجر الذي يحصل عليه المسلم في هذه الخدمة، إضافة إلى تنفيذ توجيهات القيادة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتلبية لدعوة»الصحة«التي قدمت جميع التسهيلات لمنسوبيها وهيأت لهم جميع السبل لخدمة الحجاج».

من ناحيتها، عبرت مديرة التمريض حنان الغروي، التي تشارك للمرة الـ15 في مهمة الحج عن شكرها لـ«الصحة» على دعمها الكبير للمنتدبين والمنتدبات للعمل في موسم الحج، مؤكدة أن المرأة السعودية أثبتت قدرتها على العمل في غالبية المجالات بفضل الله ثم دعم القيادة الرشيدة.