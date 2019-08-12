سعر الذهب اليوم في السعودية ينخفض مقارنة بأسعار الأمس وحركة السوق مقلقة

انخفض سعر الذهب اليوم في السعودية مقارنة بتلك الأسعار التي سجلها المعدن الأصفر في كل وحداته خلال الأيام الماضية، خاصة تلك التي سبقت عيد الأضحى المبارك، حيث كان هناك إقبال شديد على الشراء من المواطنين وذلك استعدادًا لمناسبات الأفراح التي تكثر في هذه الأيام، وقد توقع الكثيرون أن سبب الإرتفاع خلال تلك الفترة، هو ذلك الأمر ولكن في ذات الوقت كانت حركة السوق بعد ذلك مقلقة للجميع وتحمل العديد من الأمور المجهولة، وهو ما بدأ بالفعل في التحقق حيث انخفضت اسعار الذهب في السعودية خلال اليومين الماضيين بما يقترب من ثلاثة ريالات.

وهو ما يزيد من حالة الترقب التي تشهدها الأسواق خاصة خلال ذلك الأسبوع والذي في نهايته قد تتحدد بشكل كبير إتجاه حركة التداول، وإن كان الكثير يؤكد أنه حتى في حالة إنخفاض سعر الذهب فلن يعود إلى أقل من 170 ريال سعودي، حيث كان قبل دخول تلك المرحلة تصل قيمه التي سجلها 167 وذلك بالنسبة لسعر جرام عيار 24.

ومن المعروف أن سعر الذهب اليوم في السعودية يحظى بمتابعة مستمرة من المواطنين السعوديون كما هو الحال لدى معظم الشعوب العربية، وذلك كما يعلم الجميع أن المعدن الأصفر يحتل المركز الأول في كونه أفضل الهدايا للنساء في جميع المناسبات، سواء كانت عرس أو نجاح في إحدى الشهادات أو أعياد ميلاد وغيرها، كما أن الكثيرون يقوم بشراء الذهب بغرض الاستثمار لبيعه مرة أخرى بعد فترة من الزمن، أو كوسيلة للادخار بدلاً من الاحتفاظ بالأموال كعملات ورقية يتم الاحتفاظ بها في صورة سبائك ذهبية أو مشغولات، لذلك نجد أن هناك رواج أيضًا للذهب المستعمل.

سعر الذهب اليوم في السعودية

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المتابع لـ أسعار الذهب في السعودية يُدرك أنها شهدت ارتفاع منذ بداية شهر يونيو الماضي، وقد وصلت الزيادة في قيم البيع والشراء إلى أكبر قيمة لها في نهاية ذلك الشهر، وبالتحديد في الخامس والعشرون منه، ثم بعد ذلك تأرجحت ما بين العلو والانخفاض طوال الخمسة عشر يومًا الأخيرة، ولكن بمعدلات متقاربة، ومحللي السوق والعاملون في تداول الذهب يمكنهم أن يدركوا هذا الأمر بسهولة من خلال الرسم البياني التالي، والذي يوضح حركة التعاملات خلال الشهور الخمسة الأخيرة، والتي يتضح منها أنه يجب التروي في الشراء في هذه الفترة لمن يريدون الاستثمار في المعدن الأصفر.

أما بالنسبة للأشخاص العاديين والذين يبحثون عن أسعار الذهب بغرض الشراء كهدايا فقط فهم بكل تأكيد يهمهم في المقام الأول قيمه اليومية أول بأول خاصة أنهم قد يحتاجون شرائه لإهدائه لشخص ما بسبب إحدى المناسبات السعيدة التي يمر بها وفيما يلي جدول يوضح أسعار الذهب اليوم في السعودية يتم تحديثه بشكل مستمر ومتجدد لمتابعة أحدث التغيرات في تلك القيم.

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار عيار 24 181.37 $47.78 عيار 22 166.26 $43.80 عيار 21 158.71 $41.81 عيار 18 136.03 $35.83 عيار 14 105.80 $26.90 عيار 12 90.69 $23.06 أوقية الذهب 5,641 $1,434 جنيه الذهب 1,270 $322.82 كيلو الذهب 181,375 $46,116

هذا ونتوقع نحن أن سعر الذهب خلال الفترة المقبلة في المملكة العربية السعودية سوف يأخذ منحنى الهبوط، وأن هناك نقطة سعرية إذا تخطاها فقد يهبط لأقل من 170 ريال ألا وهي 175 لسعر جرام 24، لكن إذا استمرت أسعار تلك الوحدة فوق ذلك المعدل فسوف تستمر حالة من الصعود والهبوط خلال ذلك النطاق.