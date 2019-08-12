وزير الشؤون الإسلامية: حققنا مع الخطيب المسيء لعمل المرأة.. واتخذنا هذا الإجراء بحقه (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة شكلت لجنة فورية للتحقق من موضوع الخطيب الذي تحدث بأسلوب غير شرعي عن عمل المرأة، وبطريقة لا تتناسب مع توجهات الدولة وتوجهات علمائها.

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وأوضح آل الشيخ في مقطع فيديو نشرته الوزارة على حسابها في "تويتر"، أن اللجنة تأكد لها صحة ما ورد عن الخطيب بإقراره بعد أخذ إفادته، مشيراً إلى أن الموضوع سيُحال إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لاتخاذ ما يراه مناسباً تجاه الخطيب، وتجاه من هيأ المكان لصلاة العيد من دون إذن من الجهات المختصة.

وبيّن آل الشيخ في وقت سابق أنالمتحدث في الخطبة ليس من منسوبي الوزارة، وأن المكان الذي أقيمت فيه صلاة العيد غير مخصص للصلاة، وهو عبارة عن قطعة أرض فضاء تمت تهيئتها في حي من أحياء جدة من غير إذن رسمي.