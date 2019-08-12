فيديو وصور.. الملك يستقبل الأمراء والمفتي والمسؤولين وكبار المدعوين من دول الخليج.. ويُلقي كلمة بهذه...

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الديوان الملكي بقصر منى اليوم الأحد، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأمراء ومفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج. وألقى خادم الحرمين كلمة بهذه المناسبة، استهلها بتهنئة المواطنين والمواطنات وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والبركة والقبول.

وقال خادم الحرمين: “لقد حبا الله بلادنا بنعم كثيرة، حيث اختصها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، فأدّت واجبها مرضاةً له سبحانه، ورحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء، ووفرت لهم كل الخدمات التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وطمأنينة”. وأضاف: “لم يتحقق ذلك إلّا بفضل الله سبحانه ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة بكل قطاعاتها، ونسجل تقديرنا لما تبذله القطاعات العسكرية والأمنية في خدمة ضيوف الرحمن، وفي الذود عن حياض الوطن، وحماية المقدسات، والتضحية في ميدان الشرف، وهي جهود وتضحيات كانت وستظل محل فخر الوطن واعتزازه”. عقب ذلك، ألقى مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كلمة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج، ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، وفي ختام حفل الاستقبال تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين.